Guayaquil es la ciudad más golpeada por el coronavirus en Ecuador. La mayoría de los 576 muertos que registra este país se concentra en la capital de la región del Guayas, donde los sistemas sanitarios y fúnebres están colapsados.

Es por eso que funcionarios de la salud se han atrevido y han viajado hacia la ciudad ecuatoriana, con el fin de prestar ayuda en la lucha contra esta pandemia. Algunos de ellos se encuentran residiendo en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Son 24 en total los trabajadores de la salud que han llegado hasta el recinto deportivo para poder resguardarse mientras no se encuentren realizando sus labores en los hospitales públicos asignados por el Ministerio de Salud de Ecuador.

“La situación es brutal”, contó María de los Ángeles Jara, médica que dejó su pueblo natal para apoyar en la crisis sanitaria. “Hay muchísimas personas que requieren atención médica, muchas que no van sólo por el COVID sino también por las demás enfermedades”, agregó.

Similar es el caso de Conra Loreto, también médico de origen rural, quien aseguró que “no somos héroes”, y reiteró que “si las personas no se encuentran en casa y no mantienen las medidas de seguridad no vamos a superar la pandemia“.

El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo que pese a las convocatorias para sumar médicos de forma temporal para atender la emergencia hay resistencia en varios profesionales para ir a Guayaquil.

“Todo el personal de salud tenemos miedo de contagiarnos, pero el miedo siempre está, en cualquier circunstancia. Tenemos que afrontarlo“, añadió Conra.

