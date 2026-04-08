Economista analiza resultado del IPC de marzo: Inflación anotó su mayor alza en 14 meses

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica analizamos el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que llegó a 1,0%.

Para ello hablamos con Carolina Grunwald, economista jefe de Prudential AGF, quien comentó que “es un dato alto, es un dato preocupante”.

“Si sumamos marzo más lo que se espera para abril, en dos meses vamos a tener más de un punto y medio más de inflación de lo que se esperaba en diciembre. Eso me parece que es una alerta importante“, señaló.

Y añadió: “Es muy fuerte respecto de lo que esperábamos a principios de marzo. Cuando partió la guerra, el petróleo subió y decíamos ‘esto se va a demorar en traspasar’, y después vino este cambio al Mepco y ahí las proyecciones comenzaron a subir un montón”.

Grundwald aseveró que fue el precio de los combustibles lo que provocó el aumento en el IPC. ”

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