Programas completos Agenda Económica

Economista aborda la importancia de la productividad

Por CNN Chile

26.09.2025 / 17:23

Conduce: Nicolás Paut.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, junto con Nicolás Paut, conversamos con Andrea Tokman, economista Jefe de Quiñenco y consejera Sofofa, sobre la relevancia de la productividad en la economía.

Al respecto, la economista señaló que “normalmente hay una caricatura. Uno habla de productividad y te dicen precarización”.

“La productividad es una condición necesaria para que una empresa se mantenga competitiva y pueda seguir creciendo. También es una condición para que las condiciones de los trabajadores mejore”, agregó.

En esa línea, agregó que “el aumento de productividad no va a ocurrir sin mejoras de capital humano”.

Revisa el programa completo en el video.

 

