Programas completos conexión global prime

Dos semanas de incertidumbre: La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán

Por CNN Chile

09.04.2026 / 15:25

Conduce: Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global Prime, junto a Alicia Contreras, analizamos el acuerdo de alto el fuego condicional de dos semanas entre Irán y Estados Unidos.

Durante los próximos días se realizarán negociaciones en Pakistán con el propósito de poner un final definitivo a una guerra que ya se ha extendido por 37 días.

Además, conversamos con Andrés Rebolledo, secretario Ejecutivo de Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), y Liliana Valiña, experta en derecho internacional de los derechos humanos y exfuncionaria internacional de la ONU.

Mira aquí el programa completo

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