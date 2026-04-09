Dos semanas de incertidumbre: La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán
Por CNN Chile
09.04.2026 / 15:25
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Conduce: Alicia Contreras.
En una nueva edición de Conexión Global Prime, junto a Alicia Contreras, analizamos el acuerdo de alto el fuego condicional de dos semanas entre Irán y Estados Unidos.
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