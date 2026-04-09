Dos semanas de incertidumbre: La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán

Conduce: Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global Prime, junto a Alicia Contreras, analizamos el acuerdo de alto el fuego condicional de dos semanas entre Irán y Estados Unidos.

Durante los próximos días se realizarán negociaciones en Pakistán con el propósito de poner un final definitivo a una guerra que ya se ha extendido por 37 días.

Además, conversamos con Andrés Rebolledo, secretario Ejecutivo de Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), y Liliana Valiña, experta en derecho internacional de los derechos humanos y exfuncionaria internacional de la ONU.

Mira aquí el programa completo