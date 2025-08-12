Programas completos CNN tiempo

Dorsal Cálida provocará altas temperaturas en el centro del país: ¿Cuál será la máxima en Santiago?

Por CNN Chile

12.08.2025 / 14:48

La Región Metropolitana tendrá el día más cálido de la semana. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

María Elena podría llegar a los 30°C, mientras Copiapó alcanzará los 19°C.

Se instala una dorsal cálida en el centro del país. La máxima en Los Andes será de 26°C

Avanzando hacia el sur, suben las temperaturas en Temuco y Valdivia.

