El presidente Donald Trump conmemoró el Día de los Caídos en Estados Unidos, participando de dos ceremonias. Aunque lo hizo sin mascarilla.

El mandatario rindió homenaje a los caídos del Ejército de Estados Unidos en una ceremonia que se celebró, como cada año, en el Fuerte McHenry, en Maryland. Antes de ser parte de ésta, también estuvo en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, lugar al que cada año llegan cientos de personas.

El contexto de pandemia mantiene cerrado el recinto al público, por lo que fue una ceremonia más pequeña, en la que se vio al presidente Trump nuevamente sin protección. El mandatario dejó una corona de flores en el monumento del Soldado Desconocido y luego participó de un minuto de silencio.

Lee también: EE.UU. intenta usar las protestas en Hong Kong para promover discurso contra China

Durante esta jornada, Trump además salió a defenderse por las críticas que recibió tras haber jugado golf este sábado y domingo, cuando la nación ya tiene cerca de 100 mil muertos por COVID-19. A través de Twitter dijo que hizo un poco de ejercicio al aire libre, pero que las noticias falsas y corruptas lo hacen sonar como un pecado mortal.

“Algunas historias sobre el hecho de que para salir y quizás hacer un poco de ejercicio, jugué golf durante el fin de semana. Las noticias falsas y totalmente corruptas lo hacen parecer un pecado mortal. ¡Sabías que esto pasaría! Lo que no dicen es que este fue mi primer golf en casi 3 meses“, escribió el mandatario norteamericano.

Some stories about the fact that in order to get outside and perhaps, even a little exercise, I played golf over the weekend. The Fake & Totally Corrupt News makes it sound like a mortal sin – I knew this would happen! What they don’t say is that it was my first golf in almost…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020