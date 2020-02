Reivindicación total. Así calificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su absolución en el impeachment que el Congreso estadounidense llevaba en su contra, por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

“Esta no es realmente una conferencia de prensa, no es un discurso, es sólo una suerte de celebración, porque tenemos algo que resultó muy bien. Pasamos por un infierno injustamente“, comenzó diciendo el mandatario estadounidense.

Además admitió haber cometido errores en su vida, pero que no había hecho “nada malo”. “No a propósito, pero me he equivocado. Y este es el resultado final”, dijo levantando una portada con el titular “Trump absuelto”.

El mismo gesto lo había realizado horas antes en el desayuno anual interreligioso que se realiza en Estados Unidos. En esa cita también estuvo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien al término del discurso de Trump en el estado de la Unión rompió una copia de este.

Y fue la misma Pelosi quien se refirió a la participación del mandatario en la cita religiosa: “No creo que el presidente entienda lo que es rezar o a la gente que lo hace, pero nosotros sí rezamos por los Estados Unidos de América y por él“.

Además aseguró que Trump está “descarrilado” de la constitución norteamericana, de sus valores y del país.

De momento, para Donald Trump sólo queda seguir con miras a noviembre, cuando se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos.

El voto disidente

Luego que el Senado terminara rechazando el impeachment contra Trump, en el Partido Republicano los parlamentarios han comenzado a tildar de “traidores” a quienes atacaron al mandatario estadounidense, y también a apuntar al único del partido que votó por condenarlo en un cargo.

Incluso, se ha hablado de la expulsión de Mitt Romney del partido. Sin embargo, el senador republicano se ha mostrado tranquilo y consciente de que “habrán consecuencias”.

Donald Trump Jr, el hijo del presidente, dijo que Romney “estropeó su oportunidad enormemente, y está tan angustiado por eso que no lo puede superar. Él, como Nancy Pelosi, está ciego de odio, porque cuando tuvo su oportunidad no pudo hacerlo“.