El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la cancelación de una de las principales convenciones republicanas que tendría en su campaña presidencial. Se trata del mitín fechado para el 25, 26 y 27 de agosto en Florida.

Este era el lugar elegido para hacer el anuncio oficial sobre su postulación a la presidencia para un segundo periodo. Sin embargo, el aumento en las cifras de contagio en ese estado hizo retroceder al equipo de Trump.

El mandatario norteamericano señaló que no era un buen momento para realizar este tipo de actos masivos en esa zona considerando la forma en que se desarrolló la pandemia.

Lee también: Alexandria Ocasio-Cortez responde a congresista que la insultó: “Tener una hija no hace que un hombre sea decente”

“Le he dicho a mi equipo que es tiempo de cancelar a Jacksonville de la convención republicana. Daré el discurso de la convención de forma diferente. Pero no haremos una convención con mucha gente. Simplemente no es tiempo para eso, estaba mal que la gente se reuniera en un punto caliente. Cuando lo elegimos no lo era en lo absoluto, estaba libre“, dijo Trump.

Con todo, el presidente estadounidense confirmó que el evento de Charlotte, Carolina del Norte, se realizará según lo planificado. Ahora será esta instancia donde Trump asumirá oficialmente como candidato del Partido Republicano.

La cancelación de la convención de Florida ha sido vista como un avance del mandatario hacia una mayor prevención respecto del coronavirus, que sólo en Estados Unidos ha dejado más de 4 millones de infectados.

En tanto, las elecciones presidenciales en Estados Unidos tendrán lugar en noviembre de este año, con dos candidatos favoritos: Joe Biden y Donald Trump.