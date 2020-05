La tensión se ha elevado a un gran nivel en Venezuela luego del descubrimiento de un plan de ataque contra el presidente Nicolás Maduro y sus funcionarios, lo que llevó a la captura de diversas personas, entre ellas, dos ciudadanos estadounidenses, que habrían llegado al país sudamericano para organizar una rebelión el contra del régimen.

El gobierno venezolano ha apuntado sus dardos contra la Casa Blanca, luego que los propios norteamericanos arrestados señalaran, en un video publicado por la televisión venezolana, que el presidente Donald Trump sabía de esta incursión militar.

Este viernes, el mandatario estadounidense volvió a negar tal denuncia y lanzó una frase aún más fuerte. Dijo que si él hubiese organizado un ataque en Venezuela, no lo habría hecho con un pequeño número de personas, sino que hubiese llevado a su ejército para hacer una real invasión.

“Nosotros no tenemos nada que ver con eso. De hecho, si fuera a Venezuela, no tendría que ocultarlo y sí, no enviaría a un grupo pequeño, enviaría un ejército. Si alguna vez hiciéramos algo así con Venezuela no sería así, sería diferente. Sería llamada una invasión“, dijo Trump.

Este viernes, la Fiscalía General de Venezuela presentó los cargos contra los dos estadounidenses, Luke Alexander Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, quienes pertenecían a una empresa militar privada llamada Silvercorp. Ambos enfrentan delitos por “terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir“, lo que podría conllevarles penas de entre 25 y 30 años de cárcel.

Los dos reconocieron que una de sus ideas principales era viajar hasta Colombia para juntarse con venezolanos, entrenarlos militarmente y organizar esta rebelión. Pero este viernes se añadió otro ingrediente, porque el Fiscal General además ordenó la detención de otras 24 personas, por estar supuestamente vinculadas a este operativo. Entre ellas de uno de los principales asesores políticos de Juan Guaidó, Juan José Rendón, quien reconoció haber pagado a la empresa estadounidense Silvercorp para que llevara a cabo este plan de ataque, captura y asesinato de Nicolás Maduro. Incluso, uno de los norteamericanos aseguró que el propio líder opositor entregó su firma para este proceso.

“Alcanzar a objetivos específicos y matar a Maduro”, dijo uno de los norteamericanos al ser consultado por sus misiones durante el interrogatorio publicado. Además, mostró un documento en que supuestamente se acuerda la misión de los estadounidenses, texto que aseguran está firmado por el líder opositor Juan Guaidó.

A través de videos y sus redes sociales, Guaidó ha negado rotundamente haber sido parte de este plan para derrocar al mandatario venezolano. De hecho, señaló que el gobierno de Nicolás Maduro quiere utilizar esta situación para perseguir a los opositores y que son ellos los responsables de estar generando un caos y un descontento popular dentro de la nación sudamericana.

Juan Guaidó ha recibido el continuo apoyo de Estados Unidos para liderar un nuevo gobierno de Venezuela. De hecho, el venezolano estuvo en el último discurso del Estado de la Unión de Donald Trump en Washington D.C.

Por su parte, este año el gobierno norteamericano puso una recompensa de USD$15 millones por la captura de Nicolás Maduro, una de las cifras más altas en la historia para atrapar a un enemigo de Estados Unidos.

