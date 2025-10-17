Donald Trump anunció que se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania
17.10.2025 / 17:30
- El Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al ahora exministro de Energía Diego Pardow por su responsabilidad política en el sobre cobro de las cuentas de luz. En su reemplazo el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García Hurtado asumirá el rol de biministro en la cartera de Energía.
- El caso de Daniel Jadue llega a su fin tras decisión del Tribunal de Comisión Electoral de rechazar su padrón electoral, y además reafirmar que no podrá votar ni postularse como candidato por el Distrito 9 al estar imputado en el caso Farmacias.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania. Ambos mandatarios obtuvieron una llamada telefónica previa a la cita que sostendrán durante esta jornada en la Casa Blanca.
