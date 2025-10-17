Donald Trump anunció que se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania

CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

Este acuerdo contempla una cobertura integral en todas las regiones del país, donde CNN Chile se vinculará en gran parte de la red de más de 180 estaciones que integran la red de Radios Regionales, profundizando el alcance de las noticias, comprometiendo flujo constante y cercano a la ciudadanía.