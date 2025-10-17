Programas completos cnn prime

Donald Trump anunció que se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania

Por CNN Chile

17.10.2025 / 17:30

Conduce: Mónica Rincón

En una nueva edición de CNN Tiempo, junto a Mónica Rincón, revisamos las noticias más importantes de la jornada.

 

  • El Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al ahora exministro de Energía Diego Pardow por su responsabilidad política en el sobre cobro de las cuentas de luz. En su reemplazo el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García Hurtado asumirá el rol de biministro en la cartera de Energía.

 

  • El caso de Daniel Jadue llega a su fin tras decisión del Tribunal de Comisión Electoral de rechazar su padrón electoral, y además reafirmar que no podrá votar ni postularse como candidato por el Distrito 9 al estar imputado en el caso Farmacias.

 

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania. Ambos mandatarios obtuvieron una llamada telefónica previa a la cita que sostendrán durante esta jornada en la Casa Blanca.

Para mayor información revisa los detalles de cada nota a través de CNN Chile

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

País Radiografía a los aportes de campaña presidencial: 10 pesos para MEO y Artés con más dinero que Parisi
Corte de Apelaciones revoca arresto domiciliario de Ojeda y ordena su regreso a prisión preventiva
Donald Trump anunció que se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania
“Hay que usar balas”: Sujeto fue detenido y acusado por publicar videos en TikTok pidiendo matar a agentes de ICE en EE. UU.
El príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales: "Las continuas acusaciones contra mí distraen el trabajo de la Familia Real"
Trump afirma que Maduro le ha ofrecido "de todo" porque no quiere "meterse" con EE.UU.