Programas completos CNN tiempo

Domo de calor en el sur y tormentas eléctricas en el norte

Por CNN Chile

07.01.2026 / 16:55

Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelanta el pronóstico para los próximos días en el país.

En la nueva edición de CNN Tiempo, Laura Bautista explicó el domo de calor en la zona sur del país, los pronósticos de tormenta eléctrica en el norte y chubascos en la Región Metropolitana. 

La meteoróloga señala que desde el jueves bajará la temperatura en la zona central, con precipitaciones aisladas en la precordillera y nubosidad en las otras comunas de Santiago. No obstante, Laura Batista no descarta leves precipitaciones en la zona oriente de la capital. 

Pero las bajas temperaturas sólo estarán presentes el jueves. “El viernes ya comenzamos con un ascenso térmico gradual, las marcas máximas estarán rondando los 30°C”, explica. 

¿Qué regiones afecta el domo de calor? 

Según los pronósticos, las regiones principalmente afectadas por el domo de calor son: 

  • La Región de La Araucanía. 
  • La Región de Los Ríos 
  • La Región de Los Lagos. 

Las altas temperaturas empezaron desde el fin de semana y Laura Batista señala que se puede generar una ola de calor, especialmente en la Región del Bío Bío. Además, desde el miércoles, las máximas podrían alcanzar entre los 33°C a 35°C en el sur. 

Sin embargo, el domo de calor duraría solo hasta el viernes de esta semana, explica. 

 

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Operación Apocalipsis: Corte revoca prisión preventiva de gendarme sorprendido con cocaína en Santiago 1
¿Qué le pasará al planeta si Trump se apodera de todo el petróleo de Venezuela?
"ICE, vete al carajo": Alcalde de Minneapolis acusa a agentes migratorios de "matar gente" tras abatir a ciudadana estadounidense
Altas temperaturas en el sur, tormentas eléctricas en el norte y chubascos en Santiago
El Gobierno Trump acusa a la mujer abatida en Minnesota de "terrorismo doméstico"
Mujer muere tras ser baleada por agentes migratorios de EE. UU. durante operativo en Minnesota