Domo de calor en el sur y tormentas eléctricas en el norte

Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelanta el pronóstico para los próximos días en el país.

En la nueva edición de CNN Tiempo, Laura Bautista explicó el domo de calor en la zona sur del país, los pronósticos de tormenta eléctrica en el norte y chubascos en la Región Metropolitana.

La meteoróloga señala que desde el jueves bajará la temperatura en la zona central, con precipitaciones aisladas en la precordillera y nubosidad en las otras comunas de Santiago. No obstante, Laura Batista no descarta leves precipitaciones en la zona oriente de la capital.

Pero las bajas temperaturas sólo estarán presentes el jueves. “El viernes ya comenzamos con un ascenso térmico gradual, las marcas máximas estarán rondando los 30°C”, explica.

¿Qué regiones afecta el domo de calor?

Según los pronósticos, las regiones principalmente afectadas por el domo de calor son:

La Región de La Araucanía.

La Región de Los Ríos

La Región de Los Lagos.

Las altas temperaturas empezaron desde el fin de semana y Laura Batista señala que se puede generar una ola de calor, especialmente en la Región del Bío Bío. Además, desde el miércoles, las máximas podrían alcanzar entre los 33°C a 35°C en el sur.

Sin embargo, el domo de calor duraría solo hasta el viernes de esta semana, explica.