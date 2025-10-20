Programas completos cnn prime

Dirección: La Moneda | Cierre del caso SQM: El juicio que sacude la contienda presidencial y la confianza en Chile desde 2015

Por CNN Chile

20.10.2025 / 22:21

Dirección: La Moneda, que todos los lunes en CNN Prime analiza en profundidad la campaña presidencial 2025. Las periodistas Macarena Román y Colomba Eichholz analizan, junto a Mónica Rincón, los principales detalles de los comicios presidenciales y parlamentarios.

En una nueva edición de Dirección: La Moneda, de CNN Prime, junto a las periodistas Mónica Rincón, Colomba Eichholz y Macarena Román, analizamos este lunes el cierre del caso SQM y sus efectos en el actual escenario político de cara a la contienda presidencial.

Iniciada en 2015 como una derivación del caso Penta, esta investigación sobre financiamiento irregular a través de la minera no metálica Soquimich alcanzó a figuras representativas de diversas fuerzas políticas, desde el oficialismo hasta la oposición.

Entre los acusados destacan nombres como el exsenador de la UDI Pablo Longueira y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, entre otros, por lo que el tema parece tensar las proyecciones en torno a los comicios de noviembre.

El juicio, que llegará a una audiencia final donde los acusados podrán dar sus últimas palabras, se convierte así en un símbolo de la necesidad urgente de transparencia y responsabilidad en la política.

