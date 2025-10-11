Programas completos cnn prime

Destituyen a rectora de Instituto Nacional por faltas graves y negligencia | CNN Prime

Por CNN Chile

11.10.2025 / 11:17

Conduce: Felipe Hernández.

En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Municipalidad de Santiago confirmó la destitución de Carolina Vega, rectora del Instituto Nacional, por falta grave y negligencia.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, obtiene el Premio Nobel de la Paz 2025.

En la Entrevista Prime conversamos con Boris Barrera, diputado de PC e integrante de subcomisiones de Presupuesto, sobre contingencia política.

Revisa el programa completo.

 

