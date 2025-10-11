Destituyen a rectora de Instituto Nacional por faltas graves y negligencia | CNN Prime

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Conduce: Felipe Hernández.
En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:
Municipalidad de Santiago confirmó la destitución de Carolina Vega, rectora del Instituto Nacional, por falta grave y negligencia.
María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, obtiene el Premio Nobel de la Paz 2025.
En la Entrevista Prime conversamos con Boris Barrera, diputado de PC e integrante de subcomisiones de Presupuesto, sobre contingencia política.
Revisa el programa completo.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.