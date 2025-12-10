Programas completos CNN tiempo

Descienden las temperaturas por una baja segregada: ¿Cuál será la máxima para Santiago? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

10.12.2025 / 15:20

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo. 

Para la costa de la macro zona sur se mantendrán temperaturas estables alcanzando los 22 °C en la máxima de Arica, Iquique y Antofagasta. Copiapó alcanzará los 25 °C. 

En la región metropolitana se esperan 26 °C para el centro de Santiago. 

En la zona centro del país se mantiene la probabilidad de tormenta eléctrica para el sector cordillerano producto de una baja segregada, mencionada con anterioridad en CNN, además de aumentar la presencia de nubes.

Los Andes alcanzarán en la máxima 26 °C y con probabilidad de chubascos de carácter débil, Valparaíso tendrá 21 °C en la máxima, 29 °C para Talca y Chillán, y 22 °C para Concepción. 

Avanzando hacia el sur del territorio nacional se espera un descenso en las temperaturas, marcando 22 °C en la máxima para Temuco, 21 °C en Valdivia, 16 °C en Puerto Aysén y 11 °C en Puerto Williams. 

 

