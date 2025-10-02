Descienden las temperaturas en la zona centro del país. Revisa el pronóstico para tu ciudad

Debido al avance del sistema frontal en la región de Aysén a partir del viernes 3 de octubre habrá un descenso en las temperaturas desde la zona sur hacia el centro del país. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

En Iquique y Antofagasta habrá cielos parcialmente nublados con máximas que alcanzarán los 19°C.

Tras alcanzar el peak de la semana en Los Andes y San Felipe descenderán las temperaturas máximas y se mantendrán las mínimas. En Santiago se alcanzarán los 23°C con nubosidad parcial.

Para el sur del país se espera un descenso en las temperaturas con pronóstico de lluvia para Puerto Montt, Puerto Williams y Punta Arenas.