Descienden las temperaturas: ¿Cuál será la máxima para Santiago?

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la macro zona norte del país se esperan cielos nublados variando a nubosidad parcial con 21 °C de máxima en la temperatura para la ciudad de Arica e Iquique.

Se espera una máxima de 24 °C para el centro de la capital con cielos despejados durante la mayor parte del día.

En la zona centro comienza un leve descenso en las temperaturas y una mayor presencia de nubosidad en ciudades como Los Andes con 24 °C. Talca alcanzará los 25 °C.

Avanzando hacia el sur de Chile, se esperan temperaturas estables con 24 °C de máxima para Temuco y Valdivia con mayor presencia de nubes. 19 °C para Puerto Montt y Puerto Aysén.