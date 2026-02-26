Desciende la temperatura en Santiago y pronostican cielo nublado: ¿Cuál será la máxima para el viernes?

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las precipitaciones permanecen en la zona altiplánica del norte grande; se pronostica que se extenderán hasta el fin de semana en la precordillera y la cordillera.

En otros sectores del norte se pronostica un cielo despejado durante la jornada del viernes. Antofagasta alcanzará una máxima de 25 °C, Arica e Iquique de 18 °C y Copiapó de 29 °C.

En el sur la temperatura sigue bajando y se esperan precipitaciones en la Región de Los Lagos. La máxima en Temuco llegará a 28 °C, en Valdivia a 23 °C y en Puerto Montt a 20 °C.

Durante el viernes, la máxima en Santiago alcanzará los 29 °C con un cielo parcial y será el día con la máxima más baja de la semana. Luego la temperatura volverá a subir el sábado y bajará nuevamente el domingo.