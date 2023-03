Mario Desbordes, ex ministro de Defensa, habló en Última Mirada respecto a los indultos presidenciales (que, en su opinión, “no deberían existir”) y las bajas penas carcelarias. “En general, nadie cumple la condena en Chile. Todos salen al tercio de la condena”.

En esa línea, explicó que “tú matas a un carabinero, lo haces con dolo y puedes terminar con una condena de diez años, a todo reventar, que se va a traducir en cinco años. Eso es ridículo“.

También criticó el rol del Ejecutivo ante la crisis de las policías. “El presidente, con mucha soltura, reitera que va a ser durísimo contra los delincuentes. Pero, en paralelo, se entrega esta propuesta del Ministerio del Interior que dice: ‘Vamos a cambiar las condiciones en que la policía usa sus armas y debe haber equilibrio en el uso de la fuerza‘”.

Al respecto, afirmó que “el Gobierno, la ministra Tohá, el subsecretario Monsalve, a quienes yo he defendido desde el día uno, se me cayeron completamente. El equilibrio es empate. No puede la policía empatar con el delincuente”.