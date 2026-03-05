Desastres naturales: Experto postula que es necesaria una institución que supervise las emergencias

El experto en emergencias, Michel De L´Herbe, analizó la respuesta de las autoridades ante el incendio en el sur y las inundaciones en Maipú.

L’Herbe postuló que falta una institución que monitoree las potenciales emergencias naturales, como una Subsecretaría de Emergencias.

“Las emergencias son un componente de la seguridad pública, que es protección y bienestar; no es solamente delito, policía y delincuencia, es protección y bienestar. Si tú te fijas bien en las grandes emergencias, sobre todo, las principales medidas que se toman tienen que ver con la seguridad pública. Por ejemplo, los estados de excepción constitucional, la participación de los militares, el fortalecimiento incluso de las policías”, señaló.

El experto en emergencias explicó que uno de los principales problemas de las evacuaciones es la desconfianza de los afectados porque se roben sus bienes.

“Los problemas que tenemos en materia de evacuación tienen que ver con la desconfianza respecto de que puedan robar tus bienes y la gente no hace evacuación. Hay un tema de ejercicio del poder y de la fuerza que es muy importante y que está principalmente radicado en la gestión de la seguridad pública”, precisó.

En la misma línea, indicó que no es común que Senapred haya quedado dentro de la jurisdicción del Ministerio del Interior.

“En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el Homeland Security, y de ahí depende lo que es la seguridad interior, o en el caso de Canadá, Public Safety”, ejemplificó.