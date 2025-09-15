Programas completos Agenda Económica

Desafíos de la minería en época electoral: ¿Qué deberían considerar los candidatos y candidatas?

Por CNN Chile

15.09.2025 / 09:11

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería de Chile (Cesco), sobre las propuestas que realizó la institución que dirige a los candidatos y candidatas presidenciales.

“Nosotros siempre hemos tenido ese rol de política pública y apuntamos a entregar propuestas que en nuestra medida apuntan a mejorar un poco el tema de la producción, de la institucionalidad y de cómo aprovechamos esa cadena de valor”, agregó.

Detalló que son 21 propuestas, divididas en tres ejes, que apuntan a “aumentar la producción”. Proponemos fijar metas de producción (…), ver qué hay que hacer para aumentar esa producción y ver cómo aprovechamos esos aumentos de producción también para generar encadenamiento, sobre todo desde la mirada de los proveedores y desde la mirada de la innovación y el desarrollo”.

