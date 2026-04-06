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Defensa de Galvarino Apablaza acude a la ONU para frenar extradición | CNN Prime

Por CNN Chile

06.04.2026 / 21:20

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • La fallida detención de Galvarino Apablaza marcó la agenda de la visita del presidente José Antonio Kast a Argentina.
  • El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, compareció ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para abordar la polémica salida de la exsubdirectora de la institución.
  • Durante esta semana, el Gobierno ingresará la Ley Miscelánea al Congreso, que propone medidas enfocadas en la reactivación económica del país.
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche.

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