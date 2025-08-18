Decretan prisión preventiva para militar por tráfico de droga descubierto en Aysén | CNN Prime
Por CNN Chile
18.08.2025 / 16:33
Conduce: Felipe Hernández.
En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:
Militar queda en prisión preventiva por tráfico de droga en Aysén. Otros dos funcionarios quedaron con arresto domiciliario total.
Chile pedirá la extradición de sicario del “Rey de Meiggs” capturado este sábado en Colombia.
Universidad de Chile perdió como local frente a Audax Italiano y se aleja 9 puntos del líder, Coquimbo Unido.
Revisa el noticiero completo en el video.