Programas completos cnn prime

Decretan prisión preventiva para militar por tráfico de droga descubierto en Aysén | CNN Prime

Por CNN Chile

18.08.2025 / 16:33

Conduce: Felipe Hernández.

En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Militar queda en prisión preventiva por tráfico de droga en Aysén. Otros dos funcionarios quedaron con arresto domiciliario total.

Chile pedirá la extradición de sicario del “Rey de Meiggs” capturado este sábado en Colombia.

Universidad de Chile perdió como local frente a Audax Italiano y se aleja 9 puntos del líder, Coquimbo Unido.

Revisa el noticiero completo en el video.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Decretan prisión preventiva para el "Gordo Alex", participante directo en el crimen de Ronald Ojeda
5 razones para jugar Midnight Murder Club
Donbás: El territorio anhelado por Putin y el núcleo de la guerra en Ucrania
Decretan prisión preventiva para militar por tráfico de droga descubierto en Aysén | CNN Prime
Miss Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo
Encuesta de participación en actividades culturales: La mayoría de la población prefiere ir al cine y a conciertos