Cuentas de luz: Descuento será aplicado en boletas de enero 2026

Por CNN Chile

20.10.2025 / 14:27

Conduce: Natalia Muñoz Rojas

En una nueva edición para CNN Prime, junto a Natalia Rojas, desglosamos las noticias más importantes de la jornada. 

 

  • Tras el error en el cobro excesivo de las cuentas de luz se aplicará un descuento en las boletas de enero 2026. Proyecto presentado por el biministro de Energía y la compensación tras el mal cálculo en los cobros de tarifas eléctricas. 

 

  • Marruecos fue el ganador del Mundial sub-20 disputado durante la jornada de ayer domingo en el Estadio Nacional. Enfrentamiento que terminó con un  resultado de 2-0 contra el albiceleste. 

 

  • Israel rompió el tratado de alto al fuego este domingo y atacó nuevamente a Gaza, después de afirmar que sus fuerzas militares fueron atacadas por combatientes en una flagrante violación del tratado pactado hace unos dias. 

