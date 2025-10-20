Cuentas de luz: Descuento será aplicado en boletas de enero 2026
- Tras el error en el cobro excesivo de las cuentas de luz se aplicará un descuento en las boletas de enero 2026. Proyecto presentado por el biministro de Energía y la compensación tras el mal cálculo en los cobros de tarifas eléctricas.
- Marruecos fue el ganador del Mundial sub-20 disputado durante la jornada de ayer domingo en el Estadio Nacional. Enfrentamiento que terminó con un resultado de 2-0 contra el albiceleste.
- Israel rompió el tratado de alto al fuego este domingo y atacó nuevamente a Gaza, después de afirmar que sus fuerzas militares fueron atacadas por combatientes en una flagrante violación del tratado pactado hace unos dias.