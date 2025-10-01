Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

La selección chilena sub 20 enfrenta a Japón en la segunda fecha de la fase de grupos del mundial de la categoría que se disputa en suelo nacional.

¿Cuánto será la multa por no votar en las próximas elecciones? Luego de la aprobación de la multa por no emitir el voto en las elecciones que se avecinan, despejamos las dudas respecto a la multa acordada.

En la Entrevista Prime, conversamos con Milton Juica, exministro de la Corte Suprema, sobre la no remoción de juez Ulloa.

