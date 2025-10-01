Programas completos cnn prime

¿Cuánto será la multa por no votar en las próximas elecciones?

Por CNN Chile

01.10.2025 / 18:06

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

La selección chilena sub 20 enfrenta a Japón en la segunda fecha de la fase de grupos del mundial de la categoría que se disputa en suelo nacional.

¿Cuánto será la multa por no votar en las próximas elecciones? Luego de la aprobación de la multa por no emitir el voto en las elecciones que se avecinan, despejamos las dudas respecto a la multa acordada.

En la Entrevista Prime, conversamos con Milton Juica, exministro de la Corte Suprema, sobre la no remoción de juez Ulloa.

Revisa el noticiero completo en el video.

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

Tendencias “Mejor Marraqueta 2025”: Panadería de San Miguel se corona en la Región Metropolitana
¿Cuánto será la multa por no votar en las próximas elecciones?
Valencia afirma que información sobre caso de Julia Chuñil "no refleja" contenido de investigación
Ecuador: 10 días de protestas y por qué comenzaron
Protestas en Marruecos: Cuatro días de manifestaciones impulsadas por jóvenes coordinados por redes sociales
Las pasivos de los presidenciables: Mayne-Nicholls con 240 millones de deuda; Jara con 157 millones; MEO con 10 millones y Parisi con 65 millones