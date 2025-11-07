Programas completos CNN tiempo

¿Cuánto marcará la máxima en Santiago? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

07.11.2025 / 17:10

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para la macrozona norte se proyectan temperaturas estables con cielos despejados variando a nubosidad parcial para Arica, Iquique y Antofagasta con 21 °C, 20 °C y 19 °C respectivamente.

Para el centro de la capital se esperan máximas que llegarán a los 24 °C.

En la zona centro del país el sol brillará nuevamente con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Las máximas alcanzarán los 25 °C en Los Andes y Talca, 23 °C para Los Ángeles y Chillán y 18 °C para las ciudades de Valparaíso y Concepción.

En la zona sur del territorio nacional continuarán los chubascos débiles para Temuco, Valdivia, Puerto Aysén y Punta Arenas.

