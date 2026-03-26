¿Cuál será la máxima mañana? Pronóstico del tiempo para el viernes 27 de marzo | CNN Tiempo
Por CNN Chile
26.03.2026 / 16:33
{"multiple":false,"video":{"key":"yiPkSJ1mCWI","duration":"00:06:56","type":"video","download":""}}
Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Las temperaturas seguirán bajo los 30 °C este viernes, llegando a 27 °C en el centro de Santiago.
En el norte, se esperan máximas de:
- 28 °C en Copiapó con cielos despejados.
- 24 °C en Iquique con cielos parcialmente nublados.
- 26 °C en Arica con cielos parcialmente nublados.
- 21 °C en Antofagasta con cielos despejados.
En el centro del país, se esperan cielos despejados y máximas de:
- 29 °C en Los Andes.
- 19 °C en Valparaíso con algunas nubes.
- 24 °C en Rancagua.
- 23°C en Talca.
- 18 °C en Concepción.
Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 28 °C:
- Temuco tendrá 18 °C, con cielos despejados.
- Valdivia llegará a los 16 °C, con nubosidad.
- Puerto Montt con 16 °C con cielos nublados.
- Punta Arenas oscilará entre los 4 °C y 11 °C con nubosidad.
Para el sábado, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 11 °C en el centro de la capital.