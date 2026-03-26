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¿Cuál será la máxima mañana? Pronóstico del tiempo para el viernes 27 de marzo | CNN Tiempo

Por CNN Chile

26.03.2026 / 16:33

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las temperaturas seguirán bajo los 30 °C este viernes, llegando a 27 °C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

  • 28 °C en Copiapó con cielos despejados.
  • 24 °C en Iquique con cielos parcialmente nublados.
  • 26 °C en Arica con cielos parcialmente nublados.
  • 21 °C en Antofagasta con cielos despejados.

En el centro del país, se esperan cielos despejados y máximas de:

  • 29 °C en Los Andes.
  • 19 °C en Valparaíso con algunas nubes.
  • 24 °C en Rancagua.
  • 23°C en Talca.
  • 18 °C en Concepción.

Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 28 °C:

  • Temuco tendrá 18 °C, con cielos despejados.
  • Valdivia llegará a los 16 °C, con nubosidad.
  • Puerto Montt con 16 °C con cielos nublados.
  • Punta Arenas oscilará entre los 4 °C y 11 °C con nubosidad.

Para el sábado, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 11 °C en el centro de la capital.

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