¿Cuál será la máxima mañana? Pronóstico del tiempo para el miércoles 25 de marzo | CNN Tiempo

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Las temperaturas subirán este miércoles, llegando a 26 °C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

27 °C en Copiapó con cielos despejados.

en con cielos despejados. 25 °C en Iquique con cielos despejados.

en con cielos despejados. 26 °C en Arica con cielos despejados.

en con cielos despejados. 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.

En el centro del país, se esperan cielos despejados y máximas de:

27 °C en Los Andes .

en . 18 °C en Valparaíso .

. 22 °C en Rancagua .

en . 21 °C en Talca .

en . 17 °C en Concepción.

Mientras que para el sur, está pronosticado precipitaciones y máximas por debajo de los 16 °C:

Temuco tendrá 16 °C , con cielos nublados.

tendrá , con cielos nublados. Valdivia llegará a los 16 °C, con nubosidad.

llegará a los con nubosidad. Puerto Montt con 16 °C y posibilidad de lluvias.

con y posibilidad de lluvias. Punta Arenas oscilará entre los 0 °C y 6 °C con posibles precipitaciones.

Para el jueves, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 11 °C en el centro de la capital.