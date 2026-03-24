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¿Cuál será la máxima mañana? Pronóstico del tiempo para el miércoles 25 de marzo | CNN Tiempo

Por CNN Chile

24.03.2026 / 16:08

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las temperaturas subirán este miércoles, llegando a 26 °C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

  • 27 °C en Copiapó con cielos despejados.
  • 25 °C en Iquique con cielos despejados.
  • 26 °C en Arica con cielos despejados.
  • 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.

En el centro del país, se esperan cielos despejados y máximas de:

  • 27 °C en Los Andes.
  • 18 °C en Valparaíso.
  • 22 °C en Rancagua.
  • 21 °C en Talca.
  • 17 °C en Concepción.

Mientras que para el sur, está pronosticado precipitaciones y máximas por debajo de los 16 °C:

  • Temuco tendrá 16 °C, con cielos nublados.
  • Valdivia llegará a los 16 °C, con nubosidad.
  • Puerto Montt con 16 °C y posibilidad de lluvias.
  • Punta Arenas oscilará entre los 0 °C y 6 °C con posibles precipitaciones.

Para el jueves, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 11 °C en el centro de la capital.

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