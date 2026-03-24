¿Cuál será la máxima mañana? Pronóstico del tiempo para el miércoles 25 de marzo | CNN Tiempo
Por CNN Chile
24.03.2026 / 16:08
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Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Las temperaturas subirán este miércoles, llegando a 26 °C en el centro de Santiago.
En el norte, se esperan máximas de:
- 27 °C en Copiapó con cielos despejados.
- 25 °C en Iquique con cielos despejados.
- 26 °C en Arica con cielos despejados.
- 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.
En el centro del país, se esperan cielos despejados y máximas de:
- 27 °C en Los Andes.
- 18 °C en Valparaíso.
- 22 °C en Rancagua.
- 21 °C en Talca.
- 17 °C en Concepción.
Mientras que para el sur, está pronosticado precipitaciones y máximas por debajo de los 16 °C:
- Temuco tendrá 16 °C, con cielos nublados.
- Valdivia llegará a los 16 °C, con nubosidad.
- Puerto Montt con 16 °C y posibilidad de lluvias.
- Punta Arenas oscilará entre los 0 °C y 6 °C con posibles precipitaciones.
Para el jueves, Santiago espera cielos despejados con 27 °C de máxima y mínimas de 11 °C en el centro de la capital.