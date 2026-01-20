Programas completos CNN tiempo

¿Cuál será la máxima este miércoles? Revisa el pronóstico del tiempo en Chile para este 21 de enero

Por CNN Chile

20.01.2026 / 15:36

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para este miércoles Santiago tendrá una mínima de 14°C y máxima de 31°C. Mientras que para los días jueves, viernes y sábado, la máxima ascenderá a los 32°C con cielos despejados.

En el norte del país, Arica tendrá una máxima de 26°C, al igual que Iquique con cielos nublados.

En la zona centro, hacía el interior del país, las máximas alcanzaran los 29°C en Rancagua y los 32°C en Talca y Chillán. Concepción por su parte oscilará entre los 12°C y los 20°C.

Se mantendrá el cielo despejado en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío y disminuirá la temperatura en zonas costeras como Penco y Tomé.

Talca y Chillán tendrán 32 de máxima, al igual que Los Ángeles. Temuco tendrá 26°C, Valdivia 24°C, misma máxima que Puerto Montt, que tendrá precipitaciones aisladas.



