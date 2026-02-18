Programas completos CNN tiempo

¿Cuál será la máxima este jueves? Pronóstico del tiempo en Chile para este 19 de febrero | CNN Tiempo

Por CNN Chile

18.02.2026 / 15:47

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Esta semana las temperaturas en la Región Metropolitana han sido considerablemente altas, para mañana, jueves19 de febrero, la máxima será de 32°Cnen el centro de la capital, mientras que las mínimas serán de entre 11°C y 17°C. Para el viernes la temperatura bajarálevemente y será de 29°C.

En la zona norte del país se mantienen cielos nublados/despejados. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C en Arica, Iquique con 28°C, Antofagasta alcanzará los 25°C y Copiapó los 29°C. Por su parte, La Serena tendrá entre 14°C y 20°C.

En la zona centro las máximas llegarán a los 34°C en Los Andes, 32°C en Rancagua. Por su parte, Valparaíso alcanzará los 23°C. Talca llegará a los 31°C Chillán bajará a los 29°C, mientras que Concepción rondará entre los 10°C y 21°C.

Temuco registrará una máxima de 26?°C, Valdivia también 26°C, con cielos despejados, Puerto Montt tendrá una máxima de 21?°C, con cielos despejados. Mientras que Punta Arenas oscilará entre los 9°C y 16°C.



