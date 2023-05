En una nueva edición de Conexión Global, junto a Isel Guerra, revisamos las noticias más relevantes en materia internacional y comenzamos en Argentina: La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, despejó dudas este martes al ratificar que no será candidata a presidenta en los comicios de octubre, pese al ‘operativo clamor’ que sus seguidores venían desplegando desde hace meses. “No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal“, señaló la exmandataria a través de una declaración.