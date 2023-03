En el marco de las crisis de las Isapres, el rol de los ex superintendentes de salud ha sido llamativo en la discusión que busca poder hacer frente ala grave situación económica que viven las Instituciones de Salud Previsional, pero ¿Qué función cumplen las ex autoridades en la mesa de trabajo? El Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino, fue enfático en culpabilidad que tienen los ex superintendentes de salud, “hay que evaluar como han actuado los reguladores en el pasado y tomar las acciones que correspondan (…) No es pertinente que los regulados (Isapres), planteen que nos han sido regulados de la manera correcta, porque son efectivamente ellos los que no han dejado ser regulados”. Esta y más noticias en una nueva edición de Agenda Económica junto al periodista Nicolás Paut.