Crece la tensión entre China y Japón: Las claves del conflicto diplomático

19.11.2025

En una nueva edición de Conexión Global, junto a Alicia Contreras, revisamos las noticias internacionales: tensión diplomática entre China y Japón, luego de las declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi, quien planteó: “Si China desplegara buques de guerra e hiciera uso de la fuerza, creo que esto podría considerarse una situación que amenaza la supervivencia de Japón”, y justificó un eventual despliegue de las Fuerzas de Autodefensa.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a Japón a retractarse: “Si se niega o persiste en cometer estos errores, China se verá obligada a tomar contramedidas severas y firmes. Las consecuencias derivadas de tales acciones serán responsabilidad de Japón”.

