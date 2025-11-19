Crece la tensión entre China y Japón: Las claves del conflicto diplomático

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Conduce: Alicia Contreras.
En una nueva edición de Conexión Global, junto a Alicia Contreras, revisamos las noticias internacionales: tensión diplomática entre China y Japón, luego de las declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi, quien planteó: “Si China desplegara buques de guerra e hiciera uso de la fuerza, creo que esto podría considerarse una situación que amenaza la supervivencia de Japón”, y justificó un eventual despliegue de las Fuerzas de Autodefensa.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a Japón a retractarse: “Si se niega o persiste en cometer estos errores, China se verá obligada a tomar contramedidas severas y firmes. Las consecuencias derivadas de tales acciones serán responsabilidad de Japón”.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.