Continúan las altas temperaturas: ¿Cuál es el pronóstico para Santiago?

Advierten probabilidad de tormenta eléctrica en el altiplano del norte y para los otros sectores se pronostica, en su mayoría un cielo despejado, a excepción de Antofagasta que tendrá una máxima de 24°C.

Arica e Iquique llegarán a una máxima de 27°C, Copiapó de 30°C y La Serena de 25°C.

Para el sur se pronostica otro leve aumento de las temperaturas en la zona, aunque expertos advierten que esto solo durará hasta el fin de semana, porque el domingo ingresará otro sistema frontal que podría generar precipitaciones para el lunes.

Temuco tendrá una máxima de 24°C, Valdivia de 23°C y Puerto Aysén junto a Puerto Montt de 18°C.

En la capital vuelve a subir la temperatura hasta los 33°C, 34°C para algunas comunas como Colina. Esta tendencia se mantendrá el fin de semana, aunque el sábado subirá la máxima hasta 34°C.