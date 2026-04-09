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Continúan bajando las temperaturas: ¿Cuál será la máxima en tu ciudad? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

09.04.2026 / 17:12

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En Santiago, la temperatura cada vez se muestra más acorde a un clima otoñal; la máxima para el viernes 10 de abril volverá a bajar levemente y llegará a 25 °C. Máxima que se mantendrá hasta el domingo de esta semana, con un cielo despejado.

Las proyecciones en el norte son similares a las del miércoles 8 de abril y la temperatura se mantiene por debajo de los 26°C. Copiapó tendrá una máxima de 22 °C, Antofagasta de 21 °C, Iquique de 24 °C y Arica de 25 °C.

Los expertos advierten que durante la próxima semana se podrían esperar precipitaciones en el norte debido al ingreso de un nuevo sistema frontal en el país, que también afectará al sur.

Para la zona austral de Chile se pronostican precipitaciones intermitentes en Punta Arenas y una máxima que apenas alcanzará los 11 °C. En el caso de las otras ciudades, estas llegarán  temperaturas de: 

  • 20°C en Temuco.
  • 22 °C en Valdivia.
  • 16 °C en Puerto Montt.

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