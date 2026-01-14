Contaminación ambiental aumenta riesgos de padecer Alzheimer

Los expertos explican que la constante exposición a la contaminación ambiental, genera riesgos para el cerebro.

Estudios hablan de los índices de contaminación del continente americano y Chile ha destacado históricamente como uno de los países más contaminados, principalmente grandes ciudades como Santiago y algunas del sur por el uso de la leña como mecanismo de calefacción.

Chile se encuentra en el quinto lugar de los países con más contaminación ambiental del continente, según el Informe Mundial sobre la Calidad del Aire de 2024 de IQAir.

La contaminación del aire es el segundo factor de riesgo de muerte a nivel mundial. Uno de cada ocho fallecimientos se atribuyen a esta causa, principalmente por enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Un estudio liderado por expertos del Núcleo Milenio EpiNeuro y la Universidad Andrés Bello, reveló que la contaminación ambiental también impacta directamente en el cerebro, pudiendo causar deterioro conductual en las personas.

Brigitte Van Zundert, bioquímica de la UNAB señaló “la exposición prolongada al aire de Santiago afecta el cerebro de manera negativa, en el caso de reducción de memoria, aumenta a la vez la ansiedad y signos asociados a la depresión“.

La bioquímica de la UNAB, Lorena Varela-Nallar explicó que hay estudios con análisis post mortem de tejido cerebral de personas que vivieron en ciudades con alta contaminación. Estos estudios demuestran una asociación entre la contaminación ambiental y la acumulación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares, que son característicos de la enfermedad Alzheimer.

Por su parte, Raúl Cordero, climatólogo de la USACH, dijo que la calidad del aire está fuertemente condicionada por las condiciones de ventilación. A esto, agregó “otro factor que suele favorecer la calidad del aire son las precipitaciones, cuando las son abundantes genera buenos índices de contaminación”.