En el marco del comienzo del Campeonato Femenino 2023, CNN Deportes conversó con la Subgerenta de Fútbol Femenino de la ANFP, Constanza Minoletti, quien analizó los avances legislativos y los problemas que llevaron a que se retrasara el inicio del torneo. “Desde acá hemos notado la intención de todos los clubes en cumplir con la ley, el problema era que no se entendía bien lo que la ley decía” señaló Minoletti. Aunque el fútbol femenino comenzará este fin de semana, los partidos no serán transmitidos a través de ningún canal televisivo, ya que no se llegaron a acuerdos respectivos en su licitación, a raíz de esto, la subgerente señaló que, “aunque sabemos que la televisación es clave en la masificación del deporte, también es clave para los sponsors (…) Que no tengamos posturas en la licitación nos hace la carga aún más cuesta arriba”.