A la puertas de un plebiscito y un eventual proceso constituyente, el debate público se nutre de distintas perspectivas de cómo alcanzar esos acuerdos necesarios para lograr satisfacer las demandas sociales y entre todos construir ese nuevo pacto. Para discutir este tema, Mónica Rincón conversó con Constanza Hube, abogada constitucionalista y académica de la Pontificia Universidad Católica.

La experta en temas constitucionales y legislativos comentó que es difícil de definir el momento en el que está el movimiento social porque desde el 18-O se han ido diluyendo las demandas que en un inicio fueron más claras como las pensiones que siguen siendo número uno. Considera que hoy día es difícil encontrar una representación de ese movimiento social y no sería asociarlos a los focos de violencia.

Lee también: Lise Otsby: Una sociedad igualitaria prospera con más facilidad

En este contexto, si hay que definirlo, encuentra que el movimiento social está esperando respuestas a sus demandas. “Me parece que está expectante respecto a que se prometió algo y está esperando que esa expectativa se cumpla“, dijo.

Una de esas demandas es una nueva Constitución, por ello se espera el plebiscito de abril y, ante este escenario, Hube habló sobre la importancia que tiene la Constitución en la vida de un país. “Cumple un rol de ser una norma jurídica, donde se aplica este principio de supremacía constitucional. La Constitución está en la cúspide y todas las demás reglas y normas que se dicten se tienen que ajustar a ella. Pero también cumple un rol de ser un pacto social en el que todos estamos de acuerdo“.

En este sentido, recordó que la Constitución es un marco además para garantizar derechos fundamentales, pero también apara limitar el poder del Estado. “Que esté bien separado, que haya buenos controles, evitar la corrupción, para eso nace inicialmente las constituciones escritas”, agregó.

En el contexto actual, la abogada constitucionalista dejó clara su preocupación sobre las expectativas que hay en torno a la actual discusión constitucional en el país. “Si bien la Constitución es muy importante para darle claridad y estabilidad al sistema, se le está poniendo, en el fondo, temas en la mochila a la Constitución que yo creo que va a ser muy difícil de cumplir y que finalmente no apuntan a lo que es la demanda social propiamente”.

Parte de la discusión sobre cambiar la Constitución se sostiene sobre argumentos sobre legitimidad, en este punto Hube considera que la actual Carta Magna tiene un “vicio de legitimidad de origen”. Sin embargo, explicó que se ha ido legitimando en el camino. “La Constitución del 1980 original, no tiene nada que ver con la que tenemos hoy día. Se han hecho 42 reformas, más de 240 modificaciones. Hay dos reformas que son especialmente importantes. La de 1989, no solo porque se hicieron 54 modificaciones, sino porque fue plebiscitada”, comentó aunque fue también en dictadura.

La abogada y académica de la UC aseguró que votará por el rechazo a una nueva Constitución en el plebiscito, debido a que la pregunta, a su juicio es binaria. “Me parece que podríamos haber dado más alternativas para que esto no sea solamente usted quiere una nueva, completamente nueva hoja en blanco, o quiere mantener la actual. Entonces en ese contexto me parece que uno queda encasillado, en que uno no tiene mucha opción, no tiene mucho margen, en el fondo. O quiere algo nuevo, completamente nuevo o quiere mantener la actual”, sostuvo y sobre la hoja en blanco, a su juicio, “es bastante irreal”.

Respecto a la convención constitucional o mixta, su preocupación es la “mala fe con la que se está abordando y que tiene que ver con que la lógica de los 2/3 como quórum más la ‘hoja en blanco’, busca a que logremos grandes acuerdo para introducir grandes temas que parecieran lógicos que estén. Me parece que esa buena fe no se ha visto de todos los sectores, lo he escuchado, por ejemplo ‘si no tenemos acuerdo sobre la propiedad privada, bueno, no va a estar en la Constitución’ (…) que se aborde esa discusión de buena fe y para eso me parece que debe haber buenos candidatos“.

La paridad de género en la conformación del órgano que podría redactar una eventual nueva Constitución, es un tema con el que Hube aseguró estar de acuerdo como fin último. Pero, aclaró que no suscribe algunas formas para conseguirlo. “La mujeres somo igualmente capaces que los hombres, si hay alguien que eso todavía no lo considera, no lo pudo entender. Debe existir una igualdad entre hombres y mujeres, pero no comparto algunos medios, pero en términos del fin, por supuesto que sí”, comentó y añadió que se deben abordar las razones por las que no se está logrando esa paridad.

Lee también: Verónica Undurraga: “Una de las grandes desigualdades estructurales en Chile es la desigualdad de género”

Hube sacaría de la actual Constitución el Consejo de Seguridad Nacional porque considera que sus funciones no necesitan tener un resguardo constitucional. Y consultada sobre qué mantendría respondió: “A mi juicio, el principio de primacía de la persona humana es demasiado relevante. O sea, el hecho de que la Constitución de alguna manera se compromete con que la persona está en el centro. Que lo primero, primero, primerísimo que dice es que las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho (…) Que el Estado está al servicio de las personas y no al revés”.

En cuanto al rol de la Constitución sobre la economía, la experta dijo que no es que esté reguardado un modelo económico en particular. “La Constitución no contempla un modelo económico y tampoco debe comprenderlo. Quienes consideran que hay que establecer, no solo un modelo económico que eso es lo que yo encuentro riesgoso, sino que un modelo de sociedad dentro de la Constitución me parece que es no comprender realmente cuál es el rol que tiene que cumplir una Constitución”, concluyó.