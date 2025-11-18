Consejero del BC advierte freno económico: “Tenemos una cifra afectada por la situación de minería. Una caída de 6,5%”

Conduce: Nicolás Paut.

Este martes, el consejero del Banco Central, Luis Felipe Céspedes, abordó las cifras entregadas por el instituto emisor en su más reciente informe de Cuentas Nacionales, donde se corrigió el crecimiento del PIB del tercer trimestre de 2025 a 1,6%.

En conversación con Agenda Económica, Céspedes explicó que, si bien la economía mostró una expansión en línea con lo esperado, el resultado estuvo fuertemente marcado por el desempeño del sector minero.

“Tenemos una cifra que se ha visto afectada por la situación de minería. Tenemos una caída de 6,5%”, señaló el consejero, enfatizando que este retroceso compensó parte del dinamismo observado en otras áreas de la actividad.

Según el Banco Central, la expansión del trimestre se sustentó en el aumento de la demanda interna, que creció 5,8% impulsada por la inversión y el consumo.

Desde la perspectiva del origen, los principales aportes provinieron del comercio y los servicios personales y empresariales, mientras que la minería mostró una contracción relevante durante el período.

El organismo también destacó que el trimestre registró un día hábil adicional respecto de 2024, lo que aportó 0,2 puntos porcentuales al crecimiento.

Por el lado del gasto, tanto la inversión como el consumo explicaron el avance de la actividad, aunque este fue parcialmente compensado por las exportaciones netas. No obstante, el Banco Central advirtió que, en cifras desestacionalizadas, la economía mostró una leve desaceleración de 0,1% frente al trimestre previo, evidenciando una moderación del ritmo de recuperación.