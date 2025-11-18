Programas completos Agenda Económica

Consejero del BC advierte freno económico: “Tenemos una cifra afectada por la situación de minería. Una caída de 6,5%”

Por CNN Chile

18.11.2025 / 22:50

Conduce: Nicolás Paut.

Este martes, el consejero del Banco Central, Luis Felipe Céspedes, abordó las cifras entregadas por el instituto emisor en su más reciente informe de Cuentas Nacionales, donde se corrigió el crecimiento del PIB del tercer trimestre de 2025 a 1,6%.

En conversación con Agenda Económica, Céspedes explicó que, si bien la economía mostró una expansión en línea con lo esperado, el resultado estuvo fuertemente marcado por el desempeño del sector minero.

Tenemos una cifra que se ha visto afectada por la situación de minería. Tenemos una caída de 6,5%”, señaló el consejero, enfatizando que este retroceso compensó parte del dinamismo observado en otras áreas de la actividad.

Según el Banco Central, la expansión del trimestre se sustentó en el aumento de la demanda interna, que creció 5,8% impulsada por la inversión y el consumo.

Desde la perspectiva del origen, los principales aportes provinieron del comercio y los servicios personales y empresariales, mientras que la minería mostró una contracción relevante durante el período.

El organismo también destacó que el trimestre registró un día hábil adicional respecto de 2024, lo que aportó 0,2 puntos porcentuales al crecimiento.

Por el lado del gasto, tanto la inversión como el consumo explicaron el avance de la actividad, aunque este fue parcialmente compensado por las exportaciones netas. No obstante, el Banco Central advirtió que, en cifras desestacionalizadas, la economía mostró una leve desaceleración de 0,1% frente al trimestre previo, evidenciando una moderación del ritmo de recuperación.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Programas completos Consejero del BC advierte freno económico: “Tenemos una cifra afectada por la situación de minería. Una caída de 6,5%”
Manouchehri y Cicardini impulsarán AC contra Simpertigue por Caso Muñeca Bielorrusa: "Cada día aparecen antecedentes más groseros"
El Senado estadounidense aprueba ley para publicar papeles de Jeffrey Epstein y la envía a Trump para su firma
Gobierno pide la renuncia de Luis Huerta Torchio, presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear
¿Qué puede pasar ahora que el proyecto de ley de Epstein se votará en el Senado?
Hurtado responde a Parisi por su “va 2-0 Jara” y afirma que “el marcador lo igualamos en la cancha”