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Conflicto en Medio Oriente: La importancia del estrecho de Ormuz y los costos que podría enfrentar Trump por la guerra con Irán

Por CNN Chile

18.03.2026 / 22:29

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Conduce: Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global Prime, junto a Alicia Contreras, profundizamos en el conflicto en Medio Oriente y la importancia del estrecho de Ormuz. Para ello, conversamos con el analista internacional Raúl Sohr y también abordamos la experiencia de una chilena en los Emiratos Árabes, Paz González, quien se encuentra en Dubai.

Finalmente, analizamos con el profesor de Sociología en Palm Beach State College, Luis Fleischman, el rol de Israel y las figuras políticas del régimen iraní.

Mira aquí el programa completo

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