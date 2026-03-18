Conflicto en Medio Oriente: La importancia del estrecho de Ormuz y los costos que podría enfrentar Trump por la guerra con Irán
Por CNN Chile
18.03.2026 / 22:29
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Conduce: Alicia Contreras.
En una nueva edición de Conexión Global Prime, junto a Alicia Contreras, profundizamos en el conflicto en Medio Oriente y la importancia del estrecho de Ormuz. Para ello, conversamos con el analista internacional Raúl Sohr y también abordamos la experiencia de una chilena en los Emiratos Árabes, Paz González, quien se encuentra en Dubai.
Finalmente, analizamos con el profesor de Sociología en Palm Beach State College, Luis Fleischman, el rol de Israel y las figuras políticas del régimen iraní.
El exministro de Hacienda abordó el triunfo de José Antonio Kast, el estado de la centroderecha tradicional y advirtió las complejidades fiscales de cumplir con un recorte de US$ 6.000 millones en 18 meses.