¿Cómo estará el tiempo este sábado 11 de abril? Revisa la máxima para tu ciudad | CNN Tiempo

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En la zona norte del país se observará una leve alza de las temperaturas y el cielo estará despejado durante el sábado 11 de abril.

Las máximas llegarán a 25 °C en Arica, 25 °C en Copiapó, 24 °C en Iquique, 20 °C en Antofagasta.

Para el sur, se esperan precipitaciones en Puerto Montt y la mayoría del territorio estará con cielo parcialmente nublado.

En el caso de Punta Arenas la temperatura alcanzará los 11 °C; en Puerto Montt los 16 °C; en Valdivia los 17 °C y en Temuco los 19 °C.

En Santiago, la mañana será fría con una mínima de 8 °C y una máxima de 26° C.