Programas completos CNN tiempo

¿Cómo estará el tiempo este sábado 11 de abril? Revisa la máxima para tu ciudad | CNN Tiempo

Por CNN Chile

10.04.2026 / 16:58

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la zona norte del país se observará una leve alza de las temperaturas y el cielo estará despejado durante el sábado 11 de abril.

Las máximas llegarán a 25 °C en Arica, 25 °C en Copiapó, 24 °C en Iquique, 20 °C en Antofagasta.

Para el sur, se esperan precipitaciones en Puerto Montt y la mayoría del territorio estará con cielo parcialmente nublado.

En el caso de Punta Arenas la temperatura alcanzará los 11 °C; en Puerto Montt los 16 °C; en Valdivia los 17 °C y en Temuco los 19 °C.

En Santiago, la mañana será fría con una mínima de 8 °C y una máxima de 26° C.

DESTACAMOS

Negocios beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship abre convocatoria global para mentores de innovación sustentable y busca perfiles en Chile

LO ÚLTIMO

Deportes Tras 16 años en la UC, Juan Tagle anuncia que dejará la presidencia y el directorio de Cruzados: "Me despido con gratitud"
Exportaciones ajenas al cobre y litio superaron los US$ 14.000 millones y aumentaron un 7,2% en marzo
¿Cómo estará el tiempo este sábado 11 de abril? Revisa la máxima para tu ciudad | CNN Tiempo
ACHM pide información al Gobierno por la implementación del beneficio del gas: "No es posible seguir esperando"
Dólar avanza hasta los $896 tras advertencia de Donald Trump de intensificar ataques en Irán si no hay acuerdo de paz
Sondeo del Banco Central prevé una inflación del 4,3% y tasas de interés del 4,5% ante alza del petróleo