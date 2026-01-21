¿Cómo estará el clima en las zonas afectadas por los incendios?

Las temperaturas se mantendrán por sobre los 30°C en la zona centro sur del país.

El calor sigue en las zonas afectadas por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

Pamela Henríquez, meteoróloga jefe de Meteored, explica que el agua costera ha refrescado el ambiente en las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía.

“El aire fresco, esta nubosidad que ingresa desde la costa y que logra llegar a sectores cercanos a los incendios, regula la cantidad de calor y ayuda a bajar un poco la intensidad de los incendios” dijo.

En esa misma línea, explicó que el viento aumentará estos días en la zona: “En la tarde ingresa aire fresco desde el mar y se topa con las temperaturas altas del interior. Este contraste de calor y frío provoca un gradiente de presión y esta diferencia de presión genera un viento más intenso”.

Además, la meteoróloga jefe de Meteored señaló: “Se está acercando un sistema frontal a la zona sur que va a afectar con precipitaciones no tan intensas, sin embargo se esperan algunas tormentas eléctricas durante la tarde desde La Araucanía hacia Aysén”.

“Este sistema frontal lo que aporta al centro sur no es lluvia sino más bien nubosidad y aire fresco. Este aire fresco también va a ayudar a limpiar un poco el ambiente” cerró.