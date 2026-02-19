Programas completos CNN tiempo

¿Cómo estará el clima en todo el país? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

19.02.2026 / 11:41

En conversación con CNN Tiempo, Pamela Henríquez, meteoróloga jefe de Meteored, explicó cómo estará el tiempo los próximos días en diferentes puntos del país.

Las altas temperaturas no han dado tregua esta semana, con días que han alcanzado los 34° e incluso más en diferentes puntos de la zona centro del país.

La meteoróloga jefe de Meteored, Pamela Henríquez, conversó con CNN Tiempo respecto a cómo estará el tiempo en todo el país durante los próximos días y dio algunas recomendaciones para combatir el calor al momento de dormir.

Ventilar la casa es muy bueno por unos momentos para poder tener un buen dormir, aunque hay ratos que ya no se puede. El ventilador también es incómodo porque tiene un ruido que molesta, pero agua, hidratarse y ventilar, son buenos mecanismos para poder soportar las noches de calor”, explicó.

Asimismo agregó: “Sigue el calor este jueves, la dorsal cálida ha estado bastante imponente, por lo mismo las personas que viven en sectores costeros han extrañado que no tengamos nubosidad proveniente desde el océano producto de la dorsal cálida dejando este calor encapsulado en la zona central y es lo que va a ocurrir también el día jueves”.

“No tendremos quizás el calor tan intenso del martes, pero sí yo creo que va a estar como este día miércoles bastante cálido, pero la buena noticia, es que hacia el viernes vamos a tener un respiro en la zona central“, añadió la meteoróloga.

