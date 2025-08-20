Programas completos Agenda Económica

Comenzó nueva cotización del 1% adicional: ¿Qué implica?

Por CNN Chile

20.08.2025 / 09:25

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversaremos sobre el inicio oficial del nuevo 1% de cotización previsional con cargo a los empleadores, medida que forma parte de la Reforma de Pensiones.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, explicó que “desde agosto se empieza a pagar el primer 1%, que en un régimen de 9 años va a ir permitiendo completar la cotización adicional que logró la Reforma”.

Además, en esta edición, analizaremos los resultados de un estudio que reveló que un 74% de las de las micro y pequeñas empresas (MIPEs) no ha recibido capacitación financiera y casi un 10% está en crisis severa.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Cultura Guillermo del Toro alaba el trabajo de Jacob Elordi en Frankenstein: "Es superhumano"
“¿Te piden ir a medias?”: Ministerio de la Mujer recuerda que píldora del día después es gratis en la atención primaria
Temblor se percibió este mediodía en la Región de Tarapacá
Investigación del Observatorio Costero UC advierte que playas como Algarrobo, Hornitos y Pichilemu podrían desaparecer
Trump intensifica ataques contra museos y acusa que hay demasiada atención a “lo mala que fue la esclavitud”
Siguen las críticas por los altos precios para ver a la Selección Chilena: Esto dice Milad