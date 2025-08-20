Comenzó nueva cotización del 1% adicional: ¿Qué implica?

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversaremos sobre el inicio oficial del nuevo 1% de cotización previsional con cargo a los empleadores, medida que forma parte de la Reforma de Pensiones.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, explicó que “desde agosto se empieza a pagar el primer 1%, que en un régimen de 9 años va a ir permitiendo completar la cotización adicional que logró la Reforma”.

Además, en esta edición, analizaremos los resultados de un estudio que reveló que un 74% de las de las micro y pequeñas empresas (MIPEs) no ha recibido capacitación financiera y casi un 10% está en crisis severa.

