Comenzó el desalojo de la toma de San Antonio | CNN Prime

Por CNN Chile

13.01.2026 / 11:34

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • Boric y Kast se reencuentran tras tensiones en Icare.
  • Kaiser confirma que no integrará el gabinete de Kast.
  • Incidentes en el desalojo de la toma de San Antonio.
  • Trump recibirá a Machado en la Casa Blanca.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

