Coldelco y la empresa china Sany avanzan en electromovilidad con plan piloto: Camión 100% eléctrico transportó 27 toneladas de cobre
Por CNN Chile
06.04.2026 / 08:59
Conduce: Sebastián Aguirre.
En una nueva edición de
hablamos sobre las tendencias que está desarrollando la industria en torno a la electrificación. Agenda Económica
Esta semana, se dio a conocer que
Codelco y la empresa china Sany realizaron un exitoso piloto de un camión 100% eléctrico en la ruta minera estratégica del norte.
Las compañías firmaron un
memorándum de entendimiento y, de acuerdo a lo señalado por la estatal, están avanzando en un compromiso de hacer pruebas de electromovilidad.
En la prueba se transportaron 27 toneladas de cobre en el camión 100% eléctrico, el cual logró recorrer 680 kilómetros de ida y regreso entre la división Radomiro Tomic de Codelco y el Puerto Angamos.
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