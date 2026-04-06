Coldelco y la empresa china Sany avanzan en electromovilidad con plan piloto: Camión 100% eléctrico transportó 27 toneladas de cobre

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre las tendencias que está desarrollando la industria en torno a la electrificación.

Esta semana, se dio a conocer que Codelco y la empresa china Sany realizaron un exitoso piloto de un camión 100% eléctrico en la ruta minera estratégica del norte.

Las compañías firmaron un memorándum de entendimiento y, de acuerdo a lo señalado por la estatal, están avanzando en un compromiso de hacer pruebas de electromovilidad.

En la prueba se transportaron 27 toneladas de cobre en el camión 100% eléctrico, el cual logró recorrer 680 kilómetros de ida y regreso entre la división Radomiro Tomic de Codelco y el Puerto Angamos.

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