En una nueva edición de CNN Prime, junto a Nicolás Paut, revisamos las noticias más relevantes de la jornada: El Partido Socialista reitera el llamado a la unidad a las fuerzas de gobierno y aún no definirá la alianza para elección de la lista de consejeros constituyentes, insisten en una lista única. El resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) del mes de diciembre de 2022 cayó 1.0% en comparación con el mismo mes del año anterior, por su parte el ministro de Hacienda, Mario Marcel realizó un balance positivo y declaró: “los escenarios catastrofistas que se anticiparon no han ocurrido y no van a ocurrir”. La Policía De Investigaciones, emitió orden de detención en contra de Marco Antonio López, mejor conocido como Parived, por el caso relojes, el abogado de López calificó como “arbitraria” la orden de detención. En noticias internacionales, durante esta jornada se realizó el funeral de Tyre Nichols, joven de 29 años que murió tras recibir una brutal golpiza por parte de la policía de Memphis.