La cantante estadounidense Taylor Swift sigue batiendo récords. En particular, la intérprete de All Too Well consiguió la mayor venta de vinilos en el último tiempo tras el lanzamiento de su último álbum, The Tortured Poets Department, con 859 mil copias durante su primera semana a la venta en Estados Unidos. En una nueva edición de CNN Magazine revisamos la razón de este masivo interés en la adquisición y colección de vinilos.