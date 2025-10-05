Cierre del gobierno de EE.UU.: Cronología de lo ocurrido en el Congreso y sus efectos para los ciudadanos l Conexión Global
Por CNN Chile
05.10.2025 / 21:36
Conduce: Alicia Contreras.
En una nueva edición de Conexión Global de fin de semana, junto a Alicia Contreras, revisamos las noticias internacionales que marcaron la primera semana de octubre:
- Israel interceptó a más de 40 barcos de la Global Sumud Flotilla, que navegaban rumbo a Gaza para entregar ayuda humanitaria. El Ejército israelí detuvo a los más de 400 tripulantes, lo que generó críticas no solo de manifestantes a nivel global, sino también de algunos gobiernos que exigieron la liberación de sus compatriotas.
- El gobierno de Estados Unidos fue cerrado después de que el Congreso no lograra un consenso para aprobar el presupuesto federal del año fiscal que comenzó el 1 de octubre. ¿Qué significa esto y qué implica? Los servicios considerados no esenciales y que dependen de fondos federales son los que suspenden sus operaciones o reducen al mínimo sus actividades.
- La revista Time dio a conocer la lista de celebridades en ascenso que considera más influyentes en 2025. Entre los latinos mencionados destacan la agrupación Fuerza Regida y la cantante Becky G.