Científicos descubren la mayor reserva de agua en el universo a 12 mil millones de años luz de la tierra

El agua rodea un enorme agujero negro activo de un cuásar a más de 12 mil millones de años luz de distancia. Revisa CNN Tiempo para no perderte ningún detalle

Los astrónomos han descubierto la mayor reserva de agua en el universo, se encuentra situada a más de 12 mil millones de años luz de distancia desde la Tierra. En conversación con CNN Tiempo la astrónoma, Jennifer Anguita, explica el suceso.

El hallazgo marca un antes y un después en la investigación y exploración de lo que se entiende del cosmos. Se trata de una gran nube de vapor que equivale a 140 billones de océanos terrestres, la acumulación más grande y lejana identificada hasta ahora.

¿Cómo se descubre esta reserva?

El hallazgo se permite gracias a los telescopios, que están fuera de la atmósfera terrestre, con un tipo de luz específico dentro del espectro electromagnético conocidos como rayos X, esto permite detectar de mejor forma la energía alrededor de un agujero negro.

El agua rodea un enorme agujero negro activo de un cuásar a más de 12 mil millones de años luz de distancia. Pero, ¿qué es un cuásar? Es un núcleo de galaxias activas que, en este caso, contiene un agujero negro 20 mil millones más masivos que el Sol.

