Cielo parcial en el centro del país ¿Cuál será la máxima en Santiago?

Por CNN Chile

13.10.2025 / 16:49

La Región Metropolitana tendrá nubosidad parcial y máximas que superarán los 25°C. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

En Arica, Iquique y Antofagasta la máxima podría llegar a los 19°C.

Cielo cubierto variando a parcial en gran parte del centro del país.  En Rancagua la máxima será de 23°C.

Avanzando hacia el sur, Puerto Montt y Puerto Aysén se esperan lluvias.

 

